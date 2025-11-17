Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 14:21
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 17 ноября – Днем национального возрождения.

    Как сообщает Report, соответствующий пост ведомство разместило на своей странице в соцсети X.

    "Поздравляя наших азербайджанских братьев с Днем национального возрождения - праздником, который 37 лет назад стал символом их стремления к независимости и ознаменовался Великой Победой в Карабахе, мы вновь заявляем: под девизом "Одна нация, два государства" мы всегда будем вместе", - отмечается в сообщении.

    Турция Азербайджан Министерство обороны День национального возрождения
    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
    Turkish Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day

