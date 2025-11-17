Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения
- 17 ноября, 2025
- 14:21
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 17 ноября – Днем национального возрождения.
Как сообщает Report, соответствующий пост ведомство разместило на своей странице в соцсети X.
"Поздравляя наших азербайджанских братьев с Днем национального возрождения - праздником, который 37 лет назад стал символом их стремления к независимости и ознаменовался Великой Победой в Карабахе, мы вновь заявляем: под девизом "Одна нация, два государства" мы всегда будем вместе", - отмечается в сообщении.
37 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve beraber olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 🇹🇷🇦🇿@wwwmodgovaz… pic.twitter.com/PPQ1MFW3dT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2025