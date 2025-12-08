На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

Четыре человека погибли после того, как их унесло сильным прибоем на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

Инцидент произошел вечером днем ранее на юге острова. Из-за сильного прибоя людей унесло волнами в воду. Спасатели нашли трех погибших, еще одна женщина была госпитализирована, однако впоследствии умерла. Ведется поиск одного пропавшего без вести.

Среди погибших есть и граждане Италии и Словакии.