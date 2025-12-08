На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 16:15
Четыре человека погибли после того, как их унесло сильным прибоем на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).
Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.
Инцидент произошел вечером днем ранее на юге острова. Из-за сильного прибоя людей унесло волнами в воду. Спасатели нашли трех погибших, еще одна женщина была госпитализирована, однако впоследствии умерла. Ведется поиск одного пропавшего без вести.
Среди погибших есть и граждане Италии и Словакии.
Последние новости
16:15
На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человекаДругие страны
16:05
Фото
Туроператорам представили туристический потенциал Карабаха и Восточного ЗангезураТуризм
16:02
Суд рассмотрел апелляцию Мамеда ИбрагимлиПроисшествия
15:50
Фото
В Баку стартовал Фестиваль культуры ОИСKультурная политика
15:45
На матч "Карабах" - "Аякс" продано более 27 тыс. билетовФутбол
15:41
Сибига: Нидерланды выделят Украине 700 млн евроВ регионе
15:35
Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для корейских компанийВнешняя политика
15:31
Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхожденияБизнес
15:31
Фото