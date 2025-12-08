Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли четыре человека

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 16:15
    Четыре человека погибли после того, как их унесло сильным прибоем на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE.

    Инцидент произошел вечером днем ранее на юге острова. Из-за сильного прибоя людей унесло волнами в воду. Спасатели нашли трех погибших, еще одна женщина была госпитализирована, однако впоследствии умерла. Ведется поиск одного пропавшего без вести.

    Среди погибших есть и граждане Италии и Словакии.

    Лента новостей