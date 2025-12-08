Фон дер Ляйен, Рютте и Зеленский сегодня обсудят поддержку Украины

В понедельник вечером запланирована встреча президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генсека НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо.

По ее словам, среди основных тем обсуждения ожидается и вопрос финансирования Украины.

Пиньо также прокомментировала прошедшую в пятницу встречу фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером отметив, что "это был полезный обмен мнениями", но обсуждения продолжаются.

Ранее Мерц сообщил, что переговоры прошли продуктивно. Германия готова взять на себя крупнейшую долю финансовых гарантий - 25 % от общей суммы, предложенной для покрытия рисков Бельгии. Однако бельгийская сторона по-прежнему считает, что Еврокомиссия не учла все ее опасения, и Бельгия остается "уязвимой" перед возможными последствиями.

Недовольство выразила и компания Euroclear, депозитарий, расположенный в Бельгии. В своем заявлении она назвала предложенный ЕК механизм репарационных кредитов "слабым, рискованным и скорее экспериментальным".

Дополнительное напряжение вызывает отказ Франции раскрыть, где размещены 18 млрд евро российских замороженных активов. Известно лишь, что они хранятся в частных французских банках и представляют собой второй по величине объем активов Центробанка РФ в ЕС. Франция также не предоставляет данные о том, как используются начисленные проценты.

Интенсивные переговоры продолжаются, однако времени для принятия решения остается очень мало - заседание Совета ЕС состоится уже 18–19 декабря в Брюсселе.