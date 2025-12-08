Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кошта: Европа не допустит вмешательства США во внутренние дела блока

    08 декабря, 2025
    16:29
    Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал США уважать внутреннюю политическую жизнь ЕС и его демократический выбор.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом он заявил в ходе ежегодной конференции Института Жака Делора, состоявшейся в Париже.

    "Если мы союзники, мы должны вести себя соответствующим образом: союзники не угрожают вмешательством во внутреннюю политическую жизнь и демократический выбор друг друга", - заявил Кошта.

    Он подтвердил, что у Европы и США есть различия в мировоззрении, и они "больше не разделяют" одинаковое видение международного порядка.

    "Мы по-прежнему выступаем за многосторонность. Мы верим в международный порядок, основанный на правилах, верим в науку и научную свободу и не игнорируем глобальные вызовы, включая изменение климата", - подчеркнул он.

    Кошта заявил, что США больше не верят в многосторонность и основанный на правилах международный порядок и считают изменение климата "ложью".

    "Мы не можем смириться с этой угрозой вмешательства в политическую жизнь Европы. США не могут заменить европейских граждан в их решении, какие партии хорошие, а какие плохие. Соединенные Штаты не могут подменять собой Европу, когда речь идет о нашем понимании свободы слова", - предупредил он.

    Кошта также повторил: "Мы не можем допустить, чтобы суверенитет Украины, ее право на самоопределение и ее восстановленные границы были поставлены под сомнение".

    "Если такое может произойти там, представьте, что может произойти здесь, в Африке. Так что это не только европейская проблема, и именно это Европа должна понять: мир - это не только Соединенные Штаты и Китай", - добавил он.

    Кошта также подчеркнул необходимость стать "торговой державой", чтобы занять свое место в мире и иметь сильные позиции на международной арене.

    "Со своей стороны, мы действительно должны наращивать потенциал для обеспечения безопасности наших граждан, наших границ и для защиты от внешних угроз. Новое заключается в том, что эти угрозы теперь исходят с нескольких направлений", - добавил он.

    Кошта также отметил, что блок должен понимать, что глобализация привела к появлению "довольно большого количества новых держав в мировом масштабе".

    Заявления председателя Европейского совета прозвучали после того, как 5 декабря Вашингтон представил Стратегию национальной безопасности, что ознаменовало собой существенный отход от предыдущей политики США и систематизировало многомесячную критику Европы президентом США Дональдом Трампом.

