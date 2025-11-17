Turkish Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day

The Turkish Ministry of National Defense congratulated Azerbaijan on November 17 – National Revival Day, Report informs.

"In celebrating National Revival Day, we honor our Azerbaijani brothers who, 37 years ago, advanced toward independence with the spirit of national revival and later achieved a great victory in Karabakh. With the motto ‘One nation, two states," we once again declare that we will always stand together in unity," the ministry wrote on X.

37 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve beraber olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 🇹🇷🇦🇿@wwwmodgovaz… pic.twitter.com/PPQ1MFW3dT