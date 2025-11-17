Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30

    Turkish Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day

    Foreign policy
    • 17 November, 2025
    • 14:23
    Turkish Defense Ministry congratulates Azerbaijan on National Revival Day

    The Turkish Ministry of National Defense congratulated Azerbaijan on November 17 – National Revival Day, Report informs.

    "In celebrating National Revival Day, we honor our Azerbaijani brothers who, 37 years ago, advanced toward independence with the spirit of national revival and later achieved a great victory in Karabakh. With the motto ‘One nation, two states," we once again declare that we will always stand together in unity," the ministry wrote on X.

    Turkiye Azerbaijan National Revival Day Turkish Ministry of National Defense
    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения

    Latest News

    15:23

    Kenya interested in implementing Azerbaijan's SIMA and mygov solutions

    ICT
    15:17

    AzerGold: Large-scale geological research underway at Zod gold deposit

    Industry
    15:16

    Work on laying Kazakhstan–Azerbaijan Caspian seabed fiber-optic cable to start in 2026

    ICT
    15:07

    Deputy Minister: 184 initiatives submitted to WTDC-25

    ICT
    15:06
    Photo

    Uzeyir Hajibayli's operetta staged in Turkmenistan

    Cultural policy
    14:54

    COP30: Belém falls short of Baku's benchmark

    Ecology
    14:43

    Australian Paralympics gold medalist Greco dies aged 28

    Individual sports
    14:36

    Mirzoyan mulls TRIPP with US Under Secretary of State

    Region
    14:30

    WTDC-25 in Baku registers record participation, ITU official says

    ICT
    All News Feed