    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    17 noyabr, 2025
    13:53
    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "37 il əvvəl milli diriliş ruhu ilə müstəqilliyə doğru irəliləyən və Qarabağda böyük zəfər qazanan azərbaycanlı qardaşlarımızın Milli Dirçəliş Gününü təbrik edir, "Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə hər zaman bir və birlikdə olacağımızı bir daha bəyan edirik", - paylaşımda qeyd olunub.

    Türkiyə Azərbaycan "bir millət, iki dövlət" Milli Dirçəliş Günü

