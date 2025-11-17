Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib
- 17 noyabr, 2025
- 13:53
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı 17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"37 il əvvəl milli diriliş ruhu ilə müstəqilliyə doğru irəliləyən və Qarabağda böyük zəfər qazanan azərbaycanlı qardaşlarımızın Milli Dirçəliş Gününü təbrik edir, "Bir millət, iki dövlət" şüarı ilə hər zaman bir və birlikdə olacağımızı bir daha bəyan edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
37 yıl önce millî diriliş ruhuyla bağımsızlığa yürüyen ve Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin Millî Diriliş Günü'nü kutluyor, "Tek Millet, İki Devlet" şiarıyla her daim bir ve beraber olacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 🇹🇷🇦🇿@wwwmodgovaz… pic.twitter.com/PPQ1MFW3dT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2025