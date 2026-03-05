Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили атаки Ирана на Нахчыван
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 20:04
По инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера 5 марта состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.
Последние новости
20:57
Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войныВнешняя политика
20:53
Фото
Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центрЗдоровье
20:49
ОИС осудила атаки иранских дронов на НахчыванВнешняя политика
20:44
Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак ИранаВнешняя политика
20:41
Фото
Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан продолжается - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:32
Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера ИранаДругие страны
20:31
Президент Латвии осудил нападение Ирана на АзербайджанВнешняя политика
20:29
Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории АзербайджанаВнешняя политика
20:24