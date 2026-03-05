Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили атаки Ирана на Нахчыван

По инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера 5 марта состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.