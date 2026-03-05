Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили атаки Ирана на Нахчыван

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 20:04
    По инициативе министра национальной обороны Турецкий Республики Яшара Гюлера 5 марта состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

    Стороны обсудили акты нападения вооруженных сил Исламской Республики Иран с территории Ирана с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

    Министры также провели обстоятельный обмен мнениями о связях между нашими странами, ситуации в регионе и вопросах безопасности.

