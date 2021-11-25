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Министры иностранных дел стран ОИС обсудят доклад по Карабаху

Министры иностранных дел стран ОИС обсудят доклад по Карабаху В марте следующего года в столице Пакистана, Исламабаде, состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС).
Внешняя политика
25 ноября 2021 г. 11:44
Министры иностранных дел стран ОИС обсудят доклад по Карабаху

В марте следующего года в столице Пакистана, Исламабаде, состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС).

Как сообщает Report, на заседании будет обсуждаться доклад Постоянной независимой комиссии по правам человека ОИС по итогам оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что на 18-й сессии комиссии ОИС в Джидде, Саудовская Аравия, был принят отчет оценочной миссии по ситуации на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке OIC foreign ministers to discuss report on Karabakh
Версия на азербайджанском языке İƏT xarici işlər nazirləri Qarabağla bağlı hesabatı müzakirə edəcək

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