Принят отчет миссии ОИС по освобожденным территориям

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Глава Аппарата омбудсмена, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы принял участие в 18-й сессии комиссии в Джидде.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, в рамках сессии состоялось обсуждение текущей ситуации в сфере имплементации Целей ООН в области устойчивого развития в странах ОИС, положительного опыта в области защиты прав человека и подготовленных отчетов о результатах оценочных миссий, осуществленных в рамках мандата комиссии.



Отметим, что делегация ОИС 22-26 сентября 2021 года совершала визит в Азербайджан по приглашению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой. Цель визита состояла в осуществлении оценочной миссии на освобожденных от оккупации землях, а также на территориях, удаленных от зоны боевых действий и подвергшихся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны армянских вооруженных сил. По итогам визита был подготовлен специальный отчет, который и был включен в повестку 18-й сессии в Джидде. В отчете нашли отражение многочисленные факты, связанные с военными преступлениями, грубыми нарушениями прав и свобод человека, уничтожением, разграблением и оскорблением национально-культурных, архитектурных, исторических и религиозных памятников, в том числе мечетей, совершенные на оккупированных и других подвергшихся нападению территориях Азербайджана. Преступные деяния Армении были расценены как нарушение международных прав человека и норм международного гуманитарного права.



Представленный на обсуждение отчет был единогласно принят членами комиссии и включен в программу саммита Совета министров иностранных дел ОИС, который пройдет в Исламабаде в марте 2022 года.