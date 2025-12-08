Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 13:03
Женщины из Азербайджана, которые будут инвестировать в Турецкую Республику Северного Кипра, могут получить такие же льготы, что и местные.
Об этом в интервью Report заявил министр труда и социальной защиты Северного Кипра Огузхан Хасипоглу.
Он отметил, что женщинам, которые начинают свое дело на Северном Кипре, предоставляется 100-процентная премия - то есть дополнительные выплаты или финансовая поддержка:
"Поэтому государство полностью оплачивает их социальные страховые взносы. Азербайджанским женщинам-инвесторам можем в Северном Кипре предоставить такие же льготы, что и местным. Эти вопросы будут обсуждаться в будущем".
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
Последние новости
13:22
Матч "Карабах" – "Аякс" будет судить словенский арбитрФутбол
13:21
Из здания администрации Каширы эвакуированы свыше 400 человек из-за пожараВ регионе
13:17
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливниЭкология
13:09
Pegasus Airlines приобретет Czech Airlines и Smartwings за €154 млнИнфраструктура
13:07
Посол: Южная Корея готова к реализации новых проектов по восстановлению кяризов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:03
Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном КипреВнешняя политика
13:02
Азербайджан расширяет экспорт нетрадиционных продуктов питания в ЕСБизнес
13:01
В агропарки Азербайджана вложено почти 2,4 млрд манатовАПК
13:01