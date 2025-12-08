Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:03
    Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

    Женщины из Азербайджана, которые будут инвестировать в Турецкую Республику Северного Кипра, могут получить такие же льготы, что и местные.

    Об этом в интервью Report заявил министр труда и социальной защиты Северного Кипра Огузхан Хасипоглу.

    Он отметил, что женщинам, которые начинают свое дело на Северном Кипре, предоставляется 100-процентная премия - то есть дополнительные выплаты или финансовая поддержка:

    "Поэтому государство полностью оплачивает их социальные страховые взносы. Азербайджанским женщинам-инвесторам можем в Северном Кипре предоставить такие же льготы, что и местным. Эти вопросы будут обсуждаться в будущем".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

