Министр: Женщины-инвесторы из Азербайджана могут получить льготы в Северном Кипре

Женщины из Азербайджана, которые будут инвестировать в Турецкую Республику Северного Кипра, могут получить такие же льготы, что и местные.

Об этом в интервью Report заявил министр труда и социальной защиты Северного Кипра Огузхан Хасипоглу.

Он отметил, что женщинам, которые начинают свое дело на Северном Кипре, предоставляется 100-процентная премия - то есть дополнительные выплаты или финансовая поддержка:

"Поэтому государство полностью оплачивает их социальные страховые взносы. Азербайджанским женщинам-инвесторам можем в Северном Кипре предоставить такие же льготы, что и местным. Эти вопросы будут обсуждаться в будущем".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.