Министр: Азербайджан и Северный Кипр могут наладить сотрудничество в сфере пенсионных прав - ИНТЕРВЬЮ

Министр труда и социальной защиты Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Огузхан Хасипоглу в интервью агентству Report рассказал о сотрудничестве сторон в сфере труда и соцзащиты, а также ответил на вопросы о планируемых совместных шагах в этом направлении и взаимодействии в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

- Господин министр, это не первый Ваш визит в Азербайджан...

- Это мой третий визит в Азербайджан. Я дважды был в Карабахе. Мне очень понравилась Шуша, и мои визиты состоялись с разницей в три года. Я заметил огромное развитие. Поздравляю Азербайджанское государство. Вы вернули свои земли и вкладываете большие инвестиции в их развитие. В первый мой приезд дороги (в Карабахе - ред.) были еще не готовы, а теперь они уже проложены, открываются гостиницы, регион, имеющий красивую природу, восстанавливается.

- Как вы оцениваете первое заседание министров труда, занятости и соцзащиты стран Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшее в Азербайджане?

- Это очень важная встреча, особенно учитывая, что она проводится впервые. Участвовали все страны - как входящие в организацию, так и имеющих статус наблюдатели. Сам факт проведения первой встречи в Азербайджане говорит о высоком значении, которое страна придает сфере труда, работникам, работодателям и труду. В следующем году мероприятие пройдет в Турции.

В рамках ОТГ сотрудничество в сфере труда, занятости, соцзащиты, борьба с безработицей, предотвращение нелегальной трудовой миграции, взаимодействие в области соцобеспечения - все это очень важно. Для этого было решено создать рабочую группу. Если подписывается протокол, нужно следить и за его исполнением, поэтому механизм мониторинга необходим.

Это была значимая встреча. Благодарю министра труда и соцзащиты населения Азербайджана Анара Алиева за приглашение. Нас также принял премьер-министр Али Асадов. После этого мы посетили ТЮРКПА. Встретились с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, обсудили вопросы семьи, женщин, пожилых людей, инвалидов, детей.

У вас функционируют центры DOST. Мы изучили эту модель, поделились своим опытом, а также имели возможность ознакомиться с азербайджанской практикой.

- Каким образом можно расширить сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром в сфере труда?

- Сейчас здесь есть наши предприниматели, открывшие торговые точки и продвигающие свой бизнес. Наше представительство и посольство активно работают в Азербайджане. Из Азербайджана к нам приезжают учиться и работать - примерно 1 000 студентов и работников. С учетом нашего населения это значительная цифра. Азербайджанцы имеют такие же права, как и наши граждане. В связи с наличием страховки они бесплатно пользуются услугами медицины и образования. Мы обсудим с соответствующими структурами Азербайджана, что можно сделать для дальнейшего расширения сотрудничества.

Например, если человек выплачивает страховые взносы у нас, затем этот период страховки может быть признан в Азербайджане, можно также наладить систему для взаимного признания пенсионных прав. Такую систему мы уже реализовали с Турцией, и можем начать работу в данном направлении также с Азербайджаном.

- Возможно ли создание совместных рабочих групп между двумя странами?

- Да. Для реализации вышесказанных инициатив могут быть созданы совместные рабочие группы. Именно это и является целью протокола: усиление сотрудничества между тюркскими государствами в целом и между двумя нашими странами в частности.

Создание в парламенте Азербайджана группы дружбы с ТРСК тоже очень важно. Это очень ценный шаг. Теперь азербайджанские депутаты приезжают к нам, а наши депутаты - в Азербайджан. Такая взаимная группа дружбы есть только лишь с Турцией и Азербайджаном, поэтому имеет большое значение.

- Ожидаются ли в будущем совместные пилотные проекты между двумя странами по повышению женской занятости и предпринимательства? Обсуждалась ли данная тема в ходе встреч в Баку?

- Конечно. Это была наша первая встреча. На встрече с министром труда и соцзащиты Анаром Алиевым, а также с председателем Госкомитета Бахар Мурадовой мы затронули эти темы. Мы планируем объявить 2026 год Годом семьи. Обсудили, что можно сделать в данном направлении.

Мы предоставляем женщинам, которые начинают свое дело, 100-процентную премию - то есть дополнительные выплаты или финансовую поддержку. Поэтому государство полностью оплачивает их социальные страховые взносы. Мы организуем новые курсы профессиональной подготовки. В Азербайджане также имеется подобная система, однако можно обсудить механизмы премиальной поддержки. Азербайджанским женщинам-инвесторам можем в ТРСК предоставить такие же льготы, что и местным. Эти вопросы будут обсуждаться в будущем.

- Что Вы можете сказать о политической поддержке Азербайджана Северного Кипра в рамках ОТГ?

- Азербайджан имеет для нас особое значение. Особо важна поддержка в борьбе за наше место на международной арене и в вопросе членства в ОТГ. Благодарю за это президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так как именно эти два лидера первыми открыли нам двери, а вслед за ними поддержку оказали и другие тюркские государства.

В 2020 году мы получили статус наблюдателя в организации, и было отмечено, что наш народ является неотъемлемой частью ОТГ. Ильхам Алиев в каждом своем выступлении подчеркивает, что Азербайджан всегда рядом с братьями из Турецкой Республики Северного Кипра. Это очень важный посыл, и данная поддержка в нашей борьбе придает нам силу. Мы будем продолжать нашу справедливую борьбу как тюркское государство.