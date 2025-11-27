Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 11:48
    Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат посетит Азербайджан.

    По полученной Report информации, визит состоится 16 декабря.

    В рамках визита министр проведет в Азербайджане ряд встреч.

    Омер Болат визит в Азербайджан
    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək
    Türkiye's minister of trade to visit Azerbaijan

