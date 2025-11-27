Министр торговли Турции посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 27 ноября, 2025
- 11:48
Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат посетит Азербайджан.
По полученной Report информации, визит состоится 16 декабря.
В рамках визита министр проведет в Азербайджане ряд встреч.
