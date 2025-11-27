Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 27 noyabr, 2025
- 11:39
Türkiyənin ticarət naziri Ömer Bolat Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, səfər dekabrın 16-da baş tutacaq.
Ö.Bolatın Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirməsi də nəzərdə tutulur.
