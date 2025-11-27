İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:39
    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Türkiyənin ticarət naziri Ömer Bolat Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, səfər dekabrın 16-da baş tutacaq.

    Ö.Bolatın Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirməsi də nəzərdə tutulur.

    Ömər Bolat Türkiyə Azərbaycan
    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

