Министр: Сотрудничество Азербайджана и Катара стремительно развивается

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Катара.

Как сообщает Report, открывший мероприятие временный поверенный в делах Катара в Азербайджане Халид Мохаммад аль-Малки заявил, что поздравление и присуствие на мероприятии главы МЧС Кямаледдина Гейдарова свидетельствует о крепких и дружеских связях его страны с Азербайджаном.

"Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева страна переживает бурное развитие, способствующее безопасной и стабильной жизни народа", - заявил временный поверенный, отметив что благодаря этой политике президента Азербайджан смог также завоевать свое место и на международной арене.

Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в свою очередь поздравил Катар с Национальным днем. Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и Катара носит дружеский характер, страны поддерживают друг друга на международной арене и поблагодарил Катар за поддержку Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

"Сотрудничество Азербайджана и Катара по ряду сфер стремительно развивается", - отметил К.Гейдаров, добавив, что этому способствует и наличие межправительственной комиссии.