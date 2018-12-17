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    Министр: Сотрудничество Азербайджана и Катара стремительно развивается

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное Национальному дню Катара.

    Как сообщает Report, открывший мероприятие временный поверенный в делах Катара в Азербайджане Халид Мохаммад аль-Малки заявил, что поздравление и присуствие на мероприятии главы МЧС Кямаледдина Гейдарова свидетельствует о крепких и дружеских связях его страны с Азербайджаном. 

    "Благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева страна переживает бурное развитие, способствующее безопасной и стабильной жизни народа", - заявил временный поверенный, отметив что благодаря этой политике президента Азербайджан смог также завоевать свое место и на международной арене.

    Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров в свою очередь поздравил Катар с Национальным днем. Он отметил, что сотрудничество Азербайджана и Катара носит дружеский характер, страны поддерживают друг друга на международной арене и поблагодарил Катар за поддержку Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

    "Сотрудничество Азербайджана и Катара по ряду сфер стремительно развивается", - отметил К.Гейдаров, добавив, что этому способствует и наличие межправительственной комиссии.

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