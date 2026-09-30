Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:02
    Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном

    Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заинтересовано в продолжении дружбы с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства лорд Вернон Коакер на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

    Заявив, что Азербайджан является очень важной для Великобритании страной, гость подчеркнул заинтересованность в продолжении этой дружбы.

    Ильхам Алиев Азербайджано-британские отношения
    Britaniyanın müdafiə naziri: Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlıyıq
    UK defence minister interested in continuing friendship with Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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