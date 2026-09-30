Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном
Внешняя политика
- 30 сентября, 2026
- 16:02
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заинтересовано в продолжении дружбы с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства лорд Вернон Коакер на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.
Заявив, что Азербайджан является очень важной для Великобритании страной, гость подчеркнул заинтересованность в продолжении этой дружбы.
Britaniyanın müdafiə naziri: Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlıyıq
UK defence minister interested in continuing friendship with Azerbaijan
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