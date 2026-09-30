Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заинтересовано в продолжении дружбы с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства лорд Вернон Коакер на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Заявив, что Азербайджан является очень важной для Великобритании страной, гость подчеркнул заинтересованность в продолжении этой дружбы.