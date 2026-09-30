Britaniyanın müdafiə naziri: Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlıyıq
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 15:38
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Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kioaker Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlı olduqlarını deyib.
"Report" xəbər verir ki, qonaq bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən söyləyib.
O, həmçinin Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı üçün çox vacib dost ölkə olduğunu vurğulayıb.
Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном
UK defence minister interested in continuing friendship with Azerbaijan
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