İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Britaniyanın müdafiə naziri: Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlıyıq

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:38
    Britaniyanın müdafiə naziri: Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlıyıq

    Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə üzrə dövlət naziri Lord Vernon Kioaker Azərbaycanla dostluğu davam etdirməkdə maraqlı olduqlarını deyib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaq bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən söyləyib.

    O, həmçinin Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı üçün çox vacib dost ölkə olduğunu vurğulayıb.

    İlham Əliyev Lord Vernon Kioaker Böyük Britaniya
    Министр обороны Британии: Заинтересованы в продолжении дружбы с Азербайджаном
    UK defence minister interested in continuing friendship with Azerbaijan
    MiniBoss
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