Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

"Меня глубоко опечалило известие о крушении военно-транспортного самолета C130, направлявшегося из Азербайджана в Турцию. Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.