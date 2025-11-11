Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 17:12
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    "Меня глубоко опечалило известие о крушении военно-транспортного самолета C130, направлявшегося из Азербайджана в Турцию. Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.

