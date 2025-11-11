Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 17:12
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Меня глубоко опечалило известие о крушении военно-транспортного самолета C130, направлявшегося из Азербайджана в Турцию. Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям", - говорится в соболезновании.
Последние новости
17:49
Ильхам Алиев позвонил президенту ТурцииВнешняя политика
17:44
Лавров: Москва готова обсуждать подготовку саммита с СШАДругие страны
17:19
Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолетаВ регионе
17:16
GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над ГрузиейВ регионе
17:13
Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границыВ регионе
17:12
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллегеВнешняя политика
17:10
МИД Азербайджана выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
17:05
В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехидаВнутренняя политика
17:04