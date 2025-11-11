Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı verib
Hərbi
- 11 noyabr, 2025
- 17:10
Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülerə başsağlığı verib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Başsağlığında deyilir:
"Azərbaycandan Türkiyəyə yola düşən C130 hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğraması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi.
Həlak olan hərbi qulluqçulara Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm".
Son xəbərlər
17:20
Ərdoğan: Qəzaya uğrayan təyyarənin qalıqlarını aşkarlamaq üçün axtarışlar davam edirRegion
17:11
Gürcüstan Hava Naviqasiya Xidməti: Türkiyə təyyarəsi həyəcan siqnalı vermədən radarlardan itibRegion
17:10
Azərbaycan XİN təyyarə qəzası ilə əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı veribXarici siyasət
17:10
Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı veribHərbi
17:07
"Límite Informativo": Azərbaycan WUF13-də "ağıllı şəhər"lər üzrə innovativ həllərini təqdim edəcəkXarici siyasət
17:05
Ronaldu üçün 2026-cı il dünya çempionatı sonuncu yarış olacaqFutbol
17:04
Türkiyənin hərbi yük təyyarəsi Gürcüstanda qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİB-2Region
17:00
Azərbaycandakı BOKT-ların (xalis) mənfəətinin (zərərinin) məbləğinə görə renkinqi (2024)Maliyyə
16:54