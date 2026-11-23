Итальянские компании активно участвуют в восстановлении историко-культурных объектов на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы в Баку с итальянским коллегой Антонио Таяни.

Министр сообщил, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях.

"В этих проектах активно участвует ряд итальянских компаний, мы считаем, что станем свидетелями и новых проектов", - сказал министр.

Дж.Байрамов добавил, что в ходе встречи был проведен полезный обмен мнениями по актуальным международным вопросам.