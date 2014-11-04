Министр иностранных дел Венгрии посетил Азербайджанский Университет Языков

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и внешнеэкономиче
П. Сиярто в свою очередь выразил удовлетворение тем, что в инъязе преподают венгерский. "Мы должны укреплять контакты между людьми для большего развития двусторонних отношений между Венгрией и Азербайджаном", - заявил министр.
Он отметил что во время визита президента Азербайджана И. Алиева в Будапешт будет подписа
П. Сиярто также отметил важность программы ЕС Восточного Партнерства.
Затем П. Сиярто выступил с лекцией перед студентами университета. В своец лекции он уделил внимание ситуции в мире.
По его словам, сегодня в мире наблюдается передел сил и если вчера одна страна была отсталой, то сегодня она может стать одной из ведущих в мире. В этом плане от отметил, что Европа потеряла свою былую конкурентоспосо
Говоря об энергетической политике Венгрии П. Сиярто заявил, что страна поддерживает проект Южного потока, и сожалеет, что проект Набукко не воплотился в жизнь.
По итогам визита министр иностранных дел и внешнеэкономиче
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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