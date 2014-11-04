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    Министр иностранных дел Венгрии посетил Азербайджанский Университет Языков

    П. Сиярто вручил С. Сеидову орден за заслуги в продвижении венгерской культуры и языка в Азербайджане

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и внешнеэкономических отношений Венгрии Петер Сиярто посетил Азербайджанский Университет Языков. Как сообщает Report, вначале состоялась встреча П. Сиярто с ректором университета Самедом Сеидовым. На встрече С. Сеидов поблагодарил венгерскую сторону за содействие по началу преподавания венгерского языка в этом вузе.

    П. Сиярто в свою очередь выразил удовлетворение тем, что в инъязе преподают венгерский. "Мы должны укреплять контакты между людьми для большего развития двусторонних  отношений между Венгрией и Азербайджаном", - заявил министр.
    Он отметил что во время визита президента Азербайджана И. Алиева в Будапешт будет подписано соглашение о выделении стипендий для обучения в Венгрии, что позволит азербайджанским студентам получать высшее образование в  Венгрии.
    П. Сиярто также отметил важность программы ЕС Восточного Партнерства.

    Затем П. Сиярто выступил с лекцией перед студентами университета. В своец лекции он уделил внимание ситуции в мире. 

    По его словам, сегодня в мире наблюдается передел сил и если вчера одна страна была отсталой, то сегодня она может стать одной из ведущих в мире. В этом плане от отметил, что Европа потеряла свою былую конкурентоспособность.

    Говоря об энергетической политике Венгрии П. Сиярто заявил, что страна поддерживает проект Южного потока, и сожалеет, что проект Набукко не воплотился в жизнь. 

    По итогам визита министр иностранных дел и внешнеэкономических отношений Венгрии передал С. Сеидову книги для учителей венгерского языка в АУЯ, а также вручил ему орден за заслуги в продвижении венгерской культуры и языка в Азербайджане.

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