Министр иностранных дел Венгрии посетил Азербайджанский Университет Языков

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и внешнеэкономиче ских отношений Венгрии Петер Сиярто посетил Азербайджанский Университет Языков. Как сообщает Report, вначале состоялась встреча П. Сиярто с ректором университета Самедом Сеидовым. На встрече С. Сеидов побла годарил венгерскую сторону за содействие по началу преподавания венгерского языка в этом вузе.

П. Сиярто в свою очередь выразил удовлетворение тем, что в инъязе преподают венгерский. "Мы должны укреплять контакты между людьми для большего развития двусторонних отношений между Венгрией и Азербайджаном", - заявил министр.

Он отметил что во время визита президента Азербайджана И. Алиева в Будапешт будет подписа но соглашение о выделении стипендий для обучения в Венгрии, что позволит азербайджанским студентам получать высшее образование в Венгрии.

П. Сиярто также отметил важность программы ЕС Восточного Партнерства.

Затем П. Сиярто выступил с лекцией перед студентами университета. В своец лекции он уделил внимание ситуции в мире.

По его словам, сегодня в мире наблюдается передел сил и если вчера одна страна была отсталой, то сегодня она может стать одной из ведущих в мире. В этом плане от отметил, что Европа потеряла свою былую конкурентоспосо бность.

Говоря об энергетической политике Венгрии П. Сиярто заявил, что страна поддерживает проект Южного потока, и сожалеет, что проект Набукко не воплотился в жизнь.