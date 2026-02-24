Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 14:38
    Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

    Министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац посетит Азербайджан для участия в международных энергетических мероприятиях в Баку.

    Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в этой стране Вилаят Гулиев.

    По его словам, делегация во главе с министром примет участие в 12-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, которые состоятся 3 марта в Баку.

    По словам дипломата, Босния и Герцеговина принимала участие и в прошлогодних встречах данного формата. Страна возлагает большие надежды на Азербайджан в вопросе расширения и диверсификации источников энергоснабжения.

    "В частности, строительство электростанции в Сербии при поддержке Азербайджана дает надежду на решение энергетических проблем Республики Сербской - одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины. Мощность станции будет весьма внушительной - 500 мегаватт", - отметил посол.

    Босния и Герцеговина Сташа Кошарац визит в Азербайджан ЮГК Сербия Вилаят Гулиев
    Bosniya və Herseqovinanın iqtisadiyyat naziri Azərbaycana səfər edəcək
    Bosnian minister to visit Azerbaijan for energy talks

    Последние новости

    15:13

    Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со Швейцарией

    Другие страны
    14:59
    Фото

    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"

    Kультурная политика
    14:51

    Бербок призвала США погасить долг перед ООН

    Другие страны
    14:49

    Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана

    В регионе
    14:48

    Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы

    Другие страны
    14:47

    Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ

    Другие страны
    14:45
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

    Внешняя политика
    14:38

    Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    14:36

    Иран и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны

    В регионе
    Лента новостей