Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

Министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац посетит Азербайджан для участия в международных энергетических мероприятиях в Баку.

Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в этой стране Вилаят Гулиев.

По его словам, делегация во главе с министром примет участие в 12-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, которые состоятся 3 марта в Баку.

По словам дипломата, Босния и Герцеговина принимала участие и в прошлогодних встречах данного формата. Страна возлагает большие надежды на Азербайджан в вопросе расширения и диверсификации источников энергоснабжения.

"В частности, строительство электростанции в Сербии при поддержке Азербайджана дает надежду на решение энергетических проблем Республики Сербской - одного из двух энтитетов Боснии и Герцеговины. Мощность станции будет весьма внушительной - 500 мегаватт", - отметил посол.