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Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа

Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа Евросоюз считает важным обеспечение стабильности, безопасности и процветания на Южном Кавказе.
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа

Евросоюз считает важным обеспечение стабильности, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

Об этом в интервью Report заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане посол Петер Михалко.

"Участие президента Европейского Совета Шарля Мишеля во встречах между лидерами Азербайджана и Армении является естественным выражением не только интереса, но и желания внести свой вклад в мир, безопасность и процветание на Кавказе", - сказал он.

Посол заявил, что это естественно для ЕС, потому что Восточное партнерство, включая Южный Кавказ, является частью политики соседства ЕС.

"Для ЕС и его партнеров важно, чтобы регион добился стабильности, укрепил свою безопасность и стал процветающим в будущем", - отметил П.Михалко.

Посол добавил, что благодаря встречам при посредничестве президента Шарля Мишеля в декабре прошлого года и нескольким встречам в этом году, были достигнуты определенные успехи. "Одним из важных моментов является согласованная двумя сторонами повестка дня, за которой следуют переговоры о будущем мирном соглашении, а также создание совместной комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также по транспортным связям и другим вопросам", - сказал он.

ЕС готов продолжать эти усилия и шаги, необходимые для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе оказанием поддержки разминированию.

"Наши усилия также продолжаются интенсивной работой специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара", - подчеркнул П.Михалко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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