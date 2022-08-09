Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана

Интервью информационного агентства Report с главой Представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане послом Питером Михалко

Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом стремительно развиваются в последние годы. Одним из самых важных событий этого лета стало подписание меморандума о стратегическом партнерстве в сфере энергетики в между ЕС и Азербайджаном, для чего в Баку прибыла президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. На фоне энергетического кризиса в Европе, меморандум предполагает вдвое увеличить объем газа, поставляемого из Азербайджана в Европейский Союз, расширения для этого пропускной способности Южного газового коридора и сотрудничество в области возобновляемых видов энергии.

Представляем вниманию читателей интервью Report с главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане послом Петером Михалко.

-Как вы оцениваете визит президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и подписанный меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере? Как это будет способствовать развитию сотрудничества между Азербайджаном и ЕС? Какова роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы?

- Действительно, мы только что завершили то, что потребовало месяцы многисленных важных встреч в Баку и Брюсселе. Визит председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен стал кульминационным моментом в наших отношениях, поскольку это и есть возможность подчеркнуть важность наших отношений для сторон и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Это связано с наращиванием сотрудничества в сфере энергетики, а подписанный меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики подтверждает, что у нас есть отличный потенциал на будущее в этой сфере.

Важно и то, что в своем заявлении президент ЕК подчеркнула, что "Азербайджан рассматривается ЕС как надежный партнер в области энергетики - поставок энергоресурсов и для энергетической безопасности".

Как известно, в условиях российской агрессии и войны против Украины, абсолютно ничем не спровоцированной и неоправданной, ЕС принял решение отказаться от поставок энергоресурсов из России. Очевидно, что мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими партнерами. С точки зрения поставок энергоресурсов и для обеспечения энергетической безопасности Азербайджан рассматривается как надежный партнер, что базируется на нашем долгосрочном сотрудничестве и партнерстве.

Подписанный меморандум является продолжением ранее подписанных - в 2006 году, а затем в 2011 году, когда мы уже сконцентрировались на строительстве Южного газового коридора. Сегодня ЮГК — это реальность, он связывает нас, это отличный проект и отличный пример нашего сотрудничества и партнерства.

Разумеется, в ходе визита обсуждалось и будущее сотрудничество в различных направлениях, в том числе перспективы заключения нового двустороннего соглашения. Эти вопросы обсуждались наряду с расширением экономического сотрудничества, торговли, логистики и связи.

Другим важным вопросом в сфере энергетики является перспектива развития возобновляемых источников энергии. Это также приоритетно для Европейской Комиссии и для президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджан обладает большим потенциалом в возобновляемых видах энергии, ветровой и солнечной энергетике.

Также были обсуждены вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, глобальным обязательством по метану и другими областям сотрудничества. Президента ЕК фон дер Ляйен сопровождала комиссар по энергетике Кадри Симсон, которая провела ряд встреч и подробно обсудила перспективы сотрудничества в этих вопросах.

Разумеется, важность нашего сотрудничества во многих сферах обсуждалась и во время визита Комитета по иностранным делам (AFET) Европарламента в Баку, а также во время заседания Совета сотрудничества в Брюсселе под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Эта встреча состоялась 19 июля, всего через день после визита президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.

- Как вы оцениваете содействие президента Европейского Совета Шарля Мишеля и Евросоюза в целом в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией? Почему эта тема так важна для ЕС?

- Участие президента Европейского Совета Шарля Мишеля является естественным выражением не только интереса, но и желания внести свой вклад в мир, безопасность и процветание Кавказа. Это естественно для ЕС, потому что Восточное партнерство, включая Южный Кавказ, является частью нашего соседства, и для ЕС и его партнеров важно, чтобы регион добился стабильности, укрепил свою безопасность и стал процветающим в будущем.

Мы рады, что благодаря встречам при посредничестве президента Шарля Мишеля в декабре прошлого года, и нескольким встречам в этом году, были достигнуты определенные успехи. Одним из важных моментов является согласованная двумя сторонами повестка дня, за которой следуют переговоры о будущем мирном соглашении, а также создание совместной комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также по транспортным связям и другим вопросам. Как вы знаете, ЕС готов продолжать эти усилия и шаги, необходимые для поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе оказанием поддержки разминированию. Наши усилия также продолжаются интенсивной работой Специального представителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара.

- Какую поддержку ЕС оказывает Азербайджану в разминировании освобожденных территорий и какой опыт ЕС может предоставить нашей стране в восстановлении этих земель?

- Что касается разминирования, то ЕС уже является крупнейшим международным партнером Азербайджана в этом. Это очень важно с точки зрения реконструкции и восстановления. Недавно было объявлено, что также было подчеркнуто председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, что выделен новый пакет на 4,25 миллиона евро на поддержку ЕС разминирования, и мы продолжим дальнейшую деятельность в этом направлении. Мы уже затратили около 2,5 миллионов евро на мероприятия по информированию о минной опасности, потому что это очень важная тема, особенно для людей, которые будут возвращаться на эти территории. Мы также рассматриваем проект, который мог бы оказать поддержку пострадавшим от наземных мин. Кроме того, у ряда стран-членов ЕС есть опыт, а также возможности для прямой поддержки Азербайджана с точки зрения технологий и ноу-хау в области разминирования.

- Согласно отчету о бизнес-климате ЕС, большинство компаний Евросоюза, работающих в Азербайджане, имеют планы по расширению деятельности в стране. 54% респондентов заинтересованы в участии в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, 14% уже начали активную работу в этом направлении. Какие компании ЕС заинтересованы в участии в проектах по восстановлению освобожденных земель? Сколько из них задействовано сегодня, какие направления они представляют?

- Наше экономическое коммерческое сотрудничество растет, и даже в период пандемии мы видели рост в 2021 году, у нас был рекордный уровень торгового оборота, превыcивший 15,4 миллиарда евро. ЕС является торговым партнером номер 1 Азербайджана, главным экспортным направлением для вашей страны, а также крупнейшим источником инвестиций в экономику Азербайджана. Эта положительная тенденция сохраняется, мы ожидаем, что этот год может быть еще лучше по своим результатам. Очевидно, мы также очень гордимся тем, что в стране присутствует много европейских компаний, которые вкладывают дополнительные инвестиции, и тем, что появляются новые инвесторы.

Они заинтересованы в деятельности во многих сферах, и реконструкция освобожденных территорий является одной из них. Там уже присутствует несколько компаний из ЕС. Это в основном связано с проектами, по которым правительство заключает контракты для текущих крупных проектов реконструкции. Но интерес, конечно, растет, и поэтому мы также были бы рады информации о том, каковы планы и приоритеты будущих проектов. Как известно, ЕС совместно с ООН и Всемирным банком участвует в деятельности по экспертной оценке потребностей в восстановлении. Недавно у нас была экспертная группа; она работала над подготовкой такой миссии по оценке. Мы находимся в тесном контакте с правительством по этому поводу в соответствии с приоритетами и потребностями Азербайджана.

Также объявление о пакете Экономического и инвестиционного плана в размере 2 миллиарда для Азербайджана, как вы помните, было сделано в феврале во время визита еврокомиссара ЕС по политике по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели. В этом пакете есть 5 флагманских инициатив, которые во многом соответствуют приоритетам правительства, включая приоритеты проектов реконструкции, когда мы говорим о "зеленом переходе", когда мы говорим о Бакинском порте и пр.

Сотрудничество в значительной степени касается возобновляемых источников энергии. Мы знаем, что на пострадавших от конфликта территориях будет использоваться энергия из возобновляемых источников, здесь планируется достичь нулевого уровня выбросов. Есть и другие планы, такие как цифровая трансформация, умные города и села, развитие сельских территорий и поддержка 25 тысяч малых и средних предприятий. Все эти проекты могут быть поддержаны Евросоюзом в Азербайджане по всей стране.

- Как продвигаются переговоры по заключению нового соглашения между Азербайджаном и ЕС? Когда планируется проведение очередного раунда переговоров по этому поводу и можно ли ожидать их завершения до конца года?

- Переговоры в состоянии повышенной динамики. На самом деле общение происходит регулярно и часто. Поэтому мы надеемся, что заключение соглашения станет возможным в ближайшее время. Заинтересованность в этом была выражена и в ходе переговоров на высшем уровне прошедших недавно в Баку и на Совете сотрудничества в Брюсселе.

-Как продвигается сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в рамках твиннинг-проектов? Какие области он охватывает?

- Этот вопрос позволяет мне показать, насколько прочно партнерство между ЕС и Азербайджаном. Твиннинг на самом деле является формой обмена реформами, потому что такие проекты дают возможность учреждениям из государств-членов ЕС и из стран-партнеров, куда входит Азербайджан, работать вместе и обмениваться информацией, ноу-хау и практическим опытом в интересующей их области.

В этом отношении Азербайджан фактически является лидером среди стран-партнеров Восточного партнерства. Уже реализовано или на стадии реализации находятся более 50 твиннинг-проектов. Эти проекты обычно финансируются в пределах 1-2 млн евро каждая и в основном сосредоточены на обмене опытом, что означает встречи и мероприятия, направленные на поддержку создания структур, законодательства или подзаконных актов. Одним из важных аспектов является то, что форма поддержки сотрудничества адаптируется к потребностям и интересам страны-партнера.

Мы продолжим это интенсивное сотрудничество и в будущем, это высоко ценится партнерскими институтами в Азербайджане. Важно, чтобы законодательство, которое создается в результате этой деятельности, принималось и развивалось на практике. Это приносит пользу гражданам, бизнес-среде, которая в свою очередь вкладывает инвестиции, создает рабочие места и в целом приносит улучшения. Это показывает, насколько прочно партнерство между ЕС и Азербайджаном и как мы можем работать вместе, достигая самых высоких мировых стандартов. Мы считаем, что то, что мы можем предложить, интересно нашему партнеру.

- На фоне происходящих событий в Украине все чаще звучат заявления о том, что программа "Восточное партнерство" не работает и ЕС необходимо выработать иной подход к странам-партнерам этой программы. Что вы думаете? Оправдал ли себя такой формат, или ЕС должен выработать новый подход к своим восточным соседям? Может ли измениться подход/формат Восточного партнерства в связи с войной на Украине?

- Честно говоря, я очень удивлен, услышав такой вопрос. Я не видел причин, по которым Восточное партнерство должно быть изменено в нынешних условиях трагедии войны и агрессии, которую Россия начала против Украины. Это была совершенно неоправданная и ничем не спровоцированная агрессия. Убийство невинных жителей Украины Россией должно быть немедленно остановлено, а российские войска должны быть выведены.

Что касается Восточного партнерства, то все, что мы обсуждали, показывает, насколько выгоден этот проект для Азербайджана как страны-партнера и для стран Восточного партнерства в целом. Восточное партнерство является частью Европейской политики соседства, что означает, что мы работали с нашими соседями и нашими партнерами, и мы работаем вместе для нашего общего блага. Мы упомянули важные области в этом отношении: экономическое сотрудничество и торговый обмен, которые приносят процветание, рабочие места для людей, инвестиции и реформы, которые имеют масштабы устойчивости для еще большего развития для стран-партнеров. Для этого ЕС предлагает поддержку реформ и, как мы сказали, совместную работу по самым высоким мировым стандартам.

"Восточное партнерство" доказало свой открытый и гибкий подход, когда речь идет о двустороннем формате сотрудничества, он очень хорошо приспособлен к тому, чего партнеры хотят добиться, а также есть многосторонний формат. Каждый может извлечь из этого пользу.

Недавно на саммите Восточного партнерства в декабре прошлого года мы увидели, что все мы понимаем необходимость восстановления, устойчивости и реформ. Я думаю, все мы также увидели важность партнерства во время пандемии, когда совместными действиями ряду стран было легче найти выход из сложившейся ситуации. Мы видим, как сотрудничать, чтобы преодолеть такого рода проблемы. Мы продолжим развивать Восточное партнерство.

- Повлияла ли пандемия на реализацию образовательных программ ЕС, таких как Erasmus+? Уменьшилось ли количество азербайджанских студентов, обучающихся в странах ЕС по этой и другим образовательным и гуманитарным программам?

- Erasmus + является очень хорошим примером программ, которые разрабатываются и предлагаются странам-партнерам в Восточном партнерстве, и тому, как люди могут получить пользу от Восточного партнерства очень конкретным образом.

Другой программой является, например, «Creative Europe» для культурного обмена или «Horizon Europe» для исследований и научного сотрудничества на высшем уровне.

Пандемия повлияла на физическое участие и образовательную деятельность в других странах, поскольку это связано с поездками. Возможно, в численном выражении произошло снижение, но, с одной стороны, ряд видов деятельности за эти годы переместился в онлайн. Сейчас мы видим интенсивную работу по восстановлению количества студентов, которые будут путешествовать и проводить определенное время в университетах других стран, возвращаться и использовать полученные знания на благо страны, в академических учреждений и в своей практической деятельности, а также в профессиональной жизни в будущем. В этом суть Erasmus+.

Я думаю, что Erasmus+ для стран-партнеров ЕС ориентирован на ряд областей, стипендия является одной из них. В текущем бюджетном цикле ЕС финансовые ресурсы, предназначенные для Erasmus+, были увеличены вдвое. Так что в целом есть хорошая возможность для получения стипендии или поездки в университеты.

В ряде стран-членов ЕС эта деятельность в значительной степени находится в руках университетов, это очень гибкая и децентрализованная программа, которую очень ценят молодые люди в Азербайджане, а также европейские студенты, которые могут приехать в Азербайджан. Существует партнерство по обмену, и происходит очень динамичный обмен азербайджанскими студентами с европейскими странами-членами и студентами из стран-членов ЕС в Азербайджане. Недавно я встречался с несколькими из тех, кто приехал из разных стран-членов ЕС. Я также провел встречу с азербайджанскими студентами, которые отправятся в европейские университеты - обычно это бывает на один семестр.

Мы также очень гордимся тем, что у нас есть программа "Young European Ambassadors". Мы информируем общественность в Азербайджане о ЕС и сотрудничестве между нами, и о том, как люди в Азербайджане могут извлечь выгоду из различных проектов и предложений в рамках этого сотрудничества.

"Young European Ambassadors" – это группа полных энтузиазма молодых людей, которые очень активны именно в плане передачи этой информации, донесения ее до людей и помощи в развитии деятельности, которая будет полезна для Азербайджана в сотрудничестве с ЕС. Мы очень рады, что группа "Young European Ambassadors" из Азербайджана является самой активной и самой многочисленной в рамках Восточного партнерства. Это также большой вклад в имидж Азербайджана в ЕС и в мире.