Генеральный секретарь ООН прибудет в Баку на этих выходных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Баку в выходные.
Об этом корреспонденту американского бюро
По ее словам, А.Гутерриш выступит на открытии COP29.
"Генеральный секретарь выступит на церемонии открытия COP29 и призовет мировых лидеров активизировать усилия по сокращению производства и потребления ископаемого топлива, достичь справедливого и эффективного соглашения. Он призовет страны-члены развивать углеродный рынок и, наряду с другими мерами, внести фундаментальные изменения в климатическое финансирование в целом. Генеральный секретарь также призовет государства-члены представить национальные вклады для достижения цели 1,5 градуса", - указала С.Трембле.
Она добавила, что А.Гутерриш 15 ноября отправится в Рио-де-Жанейро на саммит G20 и вернется в Баку для участия в заключительной части COP29.