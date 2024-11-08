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Генеральный секретарь ООН прибудет в Баку на этих выходных

Генеральный секретарь ООН прибудет в Баку на этих выходных Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Баку в выходные.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 22:48
Генеральный секретарь ООН прибудет в Баку на этих выходных

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет в Баку в выходные.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сказала заместитель пресс-секретаря генсека Стефани Трембле.

По ее словам, А.Гутерриш выступит на открытии COP29.

"Генеральный секретарь выступит на церемонии открытия COP29 и призовет мировых лидеров активизировать усилия по сокращению производства и потребления ископаемого топлива, достичь справедливого и эффективного соглашения. Он призовет страны-члены развивать углеродный рынок и, наряду с другими мерами, внести фундаментальные изменения в климатическое финансирование в целом. Генеральный секретарь также призовет государства-члены представить национальные вклады для достижения цели 1,5 градуса", - указала С.Трембле.

Она добавила, что А.Гутерриш 15 ноября отправится в Рио-де-Жанейро на саммит G20 и вернется в Баку для участия в заключительной части COP29.

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