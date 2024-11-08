Яшар Гюлер заявил об исторической возможности для мира между Баку и Ереваном

Для достижения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией возникла историческая возможность. Мы надеемся, что Ереван осознает это и предпримет соответствующие шаги.
Как сообщает анкарское бюро
По его словам, Кавказу сейчас нужна не война, а дружба и сотрудничество.
"Обеспечение всесторонней нормализации для стабильности и благополучия региона является основным ожиданием Турции", - подчеркнул Я.Гюлер.
Министр отметил, что героизм, проявленный азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, питался силой тюркского духа. Глава оборонного ведомства также пожелал упокоения душ шехидов и здоровья гази.