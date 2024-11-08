Яшар Гюлер заявил об исторической возможности для мира между Баку и Ереваном

Для достижения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией возникла историческая возможность. Мы надеемся, что Ереван осознает это и предпримет соответствующие шаги.

Для достижения долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией возникла историческая возможность. Мы надеемся, что Ереван осознает это и предпримет соответствующие шаги.

Как сообщает анкарское бюро Report , об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на мероприятии в Анкаре, посвященном 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

По его словам, Кавказу сейчас нужна не война, а дружба и сотрудничество.

"Обеспечение всесторонней нормализации для стабильности и благополучия региона является основным ожиданием Турции", - подчеркнул Я.Гюлер.

Министр отметил, что героизм, проявленный азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, питался силой тюркского духа. Глава оборонного ведомства также пожелал упокоения душ шехидов и здоровья гази.