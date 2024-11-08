День Победы Азербайджана отметили в Грузии циклом мероприятий

Цикл мероприятий прошел в Грузии по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.
Как сообщает местное бюро
Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии. Затем была почтена память шехидов.
Выступая на мероприятии, посол Фаиг Гулиев рассказал об истории борьбы азербайджанского народа за независимость и проинформировал о проблемах, с которыми столкнулась страна в первые годы независимости. Дипломат особо отметил роль соотечественников в Грузии в 44-дневной Отечественной войне.
В завершение был показан документальный фильм "Мы", приуроченный ко Дню Победы.