День Победы Азербайджана отметили в Грузии циклом мероприятий

Цикл мероприятий прошел в Грузии по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Цикл мероприятий прошел в Грузии по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , праздничное мероприятие было проведено и в грузинской столице Тбилиси. В нем приняли участие сотрудники азербайджанского посольства, члены представительства SOCAR в этой стране, молодежь.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии. Затем была почтена память шехидов.

Выступая на мероприятии, посол Фаиг Гулиев рассказал об истории борьбы азербайджанского народа за независимость и проинформировал о проблемах, с которыми столкнулась страна в первые годы независимости. Дипломат особо отметил роль соотечественников в Грузии в 44-дневной Отечественной войне.

В завершение был показан документальный фильм "Мы", приуроченный ко Дню Победы.