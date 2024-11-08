В Нью-Йорке прошла информационная акция по случаю Дня Победы Азербайджана

В Нью-Йорке прошла информационная акция, приуроченная к 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

В Нью-Йорке прошла информационная акция, приуроченная к 8 Ноября - Дню Победы и 9 Ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report , проект реализован Федерацией азербайджано-американской молодежи и поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Автомобиль с LED-экраном, на котором были отображены лозунг "8 ноября - День Победы Азербайджана!" и цветок Харыбюльбюль, считающийся символом Победы Азербайджана, проехал по центральным улицам Нью-Йорка и остановился перед штаб-квартирой ООН.

Информационная акция продолжится в течение дня. Автомобиль будет курсировать по центральным улицам и площадям острова Манхэттен в Нью-Йорке и остановится на знаменитой площади "Таймс-сквер".