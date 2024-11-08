В Москве состоялся прием по случаю Дня Победы Азербайджана

В Москве по инициативе азербайджанского посольства в РФ 8 ноября состоялся государственный прием по случаю Дня Победы Азербайджана.

В Москве по инициативе азербайджанского посольства в РФ 8 ноября состоялся государственный прием по случаю Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report , в мероприятии приняли участие послы и члены военно-дипломатического корпуса, в том числе Турции, Молдовы, Беларуси, Узбекистана Таджикистана, Кыргызстана, видные деятели культуры и искусства, журналисты, а также проживающие в российской столице соотечественники.

С приветственным словом выступил посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. В своей речи он отметил, что День Победы – это самый дорогой для каждого азербайджанца праздник.

"Наш путь к этой победе был очень долгим. Он начался, когда к власти в Азербайджане пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев. Тогда страна была в разрухе, территории были оккупированы, азербайджанская армия потерпела поражение, страна была на грани гражданской войны. Гейдар Алиев спас страну не только от потери независимости, но и практически от территориальной фрагментации", - сказал дипломат.

Р.Мустафаев подчеркнул, что под руководством великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане начался процесс формирования экономического фундамента для будущей победы. Эту политику продолжил президент Ильхам Алиев, который взял курс на экономическую, дипломатическую и военную подготовку будущей победы.

"Азербайджан до конца прошел переговорный путь, позиция нашей страны опиралась на нормы международного права. Западные посредники Минской группы ОБСЕ ставили своей целью не восстановление суверенитета Азербайджанской Республики и деоккупацию азербайджанских территорий, а изменение наших границ. Это особенно четко я понимал, когда работал во Франции. Во время моей последней встречи с французским сопредседателем Минской группы мне сказали, что в повестке дня группы нет такого вопроса, как восстановление суверенитета и границ Азербайджана. Открыто делался акцент на то, что мир изменился, регион изменился, мы должны признать наше поражение, должны исходить от необходимости формирования новых границ на Южном Кавказе", - рассказал посол.

По его словам, то, что предлагала французская дипломатия на том этапе, сегодня реализуется в нашем регионе - действует миссия Европейская Союза, по сути НАТО: "Задача заключалась в создании полунезависимого Нагорно-карабахского образования на стыки ведущих стран региона – России, Турции и Ирана. Эти задачи ставились на том этапе и в этом была огромная угроза для Азербайджана".

Р.Мусатафаев подчеркнул, что после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне конфликт был урегулирован, но проблемы постконфликтного периода остались - это восстановление и разминирование освобожденных территорий, выяснение судьбы пропавших без вести азербайджанцев, вопрос наших соотечественников, изгнанных с территории еще советской Армении: "Главная тема сегодня – это вопрос заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Мы проделали огромную работу с армянскими соседями, согласовано много позиций мирного договора. Но ключевые вопросы остались пока неурегулированными. Это тот факт, что в Конституции Армении и в ряде ее нормативных документах зафиксированы положения, которые напрямую касаются суверенитета Азербайджана. Позиции, которые там зафиксированы относительно Карабаха, абсолютно для нас неприемлемы. Мы предложили и требуем внести изменения в эти документы, для того, чтобы мы могли выйти на финишную прямую и подписать мирный договор. В этом процессе огромную роль играет наше союзнические отношения с Россией", - заявил посол.

Как указал Р.Мустафаев, мир и благополучие на Южном Кавказе, добрые отношения с соседями – это приоритеты внешней политики Азербайджана.

"Мы будет продвигать концепцию "3+3", взаимодействие трех стран региона – Азербайджана, Армении и Грузии и плюс трех наших главных соседов – России, Турции и Ирана. Мы также будем продолжать наши усилия по сотрудничеству в рамках организации тюркских государств", - добавил посол.

Обращаясь к представителям азербайджанской диаспоры в РФ, дипломат призвал их принять активное участие в процессе укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

В рамках мероприятия был показан документальный фильм, посвященный Дню Победы.