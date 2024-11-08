В Республике Корея торжественно отметили День Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Республике Корея организовало в Сеуле торжественное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Посольство Азербайджана в Республике Корея организовало в Сеуле торжественное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как сообщили Report в дипмиссии, открывая мероприятие, посол Рамин Гасанов рассказал о значимости Дня Победы в современной истории Азербайджана. Он отметил, что историческая несправедливость, которая продолжалась на протяжении 30 лет против азербайджанского народа и на которую закрывало глаза мировое сообщество, была прекращена славной победой азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне. Он подчеркнул, что достигнутая победа имеет большое значение не только в контексте освобождения оккупированных и разрушенных Арменией азербайджанских земель, но и в плане восстановления прав азербайджанских вынужденных переселенцев.

Р.Гасанов отметил, что эта победа стала возможна благодаря дальновидной и решительной политике президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, боевому духу и национальному единству азербайджанского народа, который никогда не мирился с оккупацией своих земель. Он почтил память шехидов и пожелал здоровья гази.

Посол отметил, что Азербайджан готов жить в мире с Арменией, несмотря на глубокие раны от конфликта, и именно Баку выступил с инициативой подписания мирного соглашения с Ереваном. Он также предоставил информацию о ходе мирных переговоров, практических результатах по делимитации и демаркации границ и других вопросах мирной повестки. Дипломат подчеркнул, что если Армения предпримет искренние шаги к миру с Азербайджаном, можно достичь прочного мира в регионе.

Рамин Гасанов также рассказал о восстановительных работах в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, минной проблеме, а также других вызовах и трудностях. Кроме того, он отметил деятельность нашей страны по укреплению регионального сотрудничества, активную дипломатию на глобальной арене, в том числе проведение в Баку COP29.

В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Корее дипкорупса, политики, ученые, деятели культуры этой страны, а также члены азербайджанской диаспоры.