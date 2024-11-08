В Республике Корея торжественно отметили День Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Республике Корея организовало в Сеуле торжественное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.
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Р.Гасанов отметил, что эта победа стала возможна благодаря дальновидной и решительной политике президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, боевому духу и национальному единству азербайджанского народа, который никогда не мирился с оккупацией своих земель. Он почтил память шехидов и пожелал здоровья гази.
Посол отметил, что Азербайджан готов жить в мире с Арменией, несмотря на глубокие раны от конфликта, и именно Баку выступил с инициативой подписания мирного соглашения с Ереваном. Он также предоставил информацию о ходе мирных переговоров, практических результатах по делимитации и демаркации границ и других вопросах мирной повестки. Дипломат подчеркнул, что если Армения предпримет искренние шаги к миру с Азербайджаном, можно достичь прочного мира в регионе.
Рамин Гасанов также рассказал о восстановительных работах в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, минной проблеме, а также других вызовах и трудностях. Кроме того, он отметил деятельность нашей страны по укреплению регионального сотрудничества, активную дипломатию на глобальной арене, в том числе проведение в Баку COP29.
В мероприятии приняли участие представители аккредитованного в Корее дипкорупса, политики, ученые, деятели культуры этой страны, а также члены азербайджанской диаспоры.