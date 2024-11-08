Глава Минобороны Турции: Интеграция с Азербайджаном - фактор стабильности в регионе

Интеграция между Турцией и Азербайджаном является сильным фактором для сохранения мира и стабильности в регионе.

Интеграция между Турцией и Азербайджаном является сильным фактором для сохранения мира и стабильности в регионе.

Как передает анкарское бюро Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на мероприятии в Анкаре, посвященном 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

Напомнив об изречении "два государства, одна нация", министр отметил, что обе братские страны на протяжении всей истории вместе переживали радости и горести, поддерживали друг друга в трудные времена.

"Между Турцией и Азербайджаном существует сотрудничество и солидарность во всех сферах, особенно в области обороны и безопасности. Сила Турции - это сила Азербайджана, а сила Азербайджана - это наша сила", - подчеркнул Яшар Гюлер.