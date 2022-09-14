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Михайлов: Армянская провокация нацелена на дестабилизацию обстановки в регионе

Михайлов: Армянская провокация нацелена на дестабилизацию обстановки в регионе Провокации на армяно-азербайджанской границе в очередной раз были спровоцированы армянской стороной.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 16:05
Михайлов: Армянская провокация нацелена на дестабилизацию обстановки в регионе
Евгений Михайлов

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе в очередной раз были спровоцированы армянской стороной.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

По его словам, армянская провокация нацелена на полную дестабилизацию обстановки в регионе.

В любом случае, по мнению российского эксперта, США и НАТО не заинтересованы в запуске логистических проектов на Южном Кавказе в случае подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

"Большая игра продолжается, и Армения в ней является в очередной раз пешкой на шахматной доске крупных держав",- считает он.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.

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