МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 21:56
Граждане Азербайджана, находившиеся на борту задержанного судна, которое направлялось в Газу для доставки гуманитарной помощи, будут освобождены.
Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
По его словам, задержанные азербайджанцы будут возвращены в Турцию, где они работают.
"Среди задержанных два гражданина Азербайджана - Парвин Азимов и Орхан Самедзаде. Они являются членами экипажа судна и работают в Турции. В рамках мер, принятых нашим посольством в Израиле, предусматривается их освобождение и возвращение в Турцию по их собственному желанию" - указал А. Гаджизаде.
