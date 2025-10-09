Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    МИД: Задержанные на судне с гумпомощью для Газы азербайджанцы будут освобождены

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 21:56
    Граждане Азербайджана, находившиеся на борту задержанного судна, которое направлялось в Газу для доставки гуманитарной помощи, будут освобождены.

    Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

    По его словам, задержанные азербайджанцы будут возвращены в Турцию, где они работают.

    "Среди задержанных два гражданина Азербайджана - Парвин Азимов и Орхан Самедзаде. Они являются членами экипажа судна и работают в Турции. В рамках мер, принятых нашим посольством в Израиле, предусматривается их освобождение и возвращение в Турцию по их собственному желанию" - указал А. Гаджизаде.

    МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде
