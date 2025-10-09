Qəzzaya yardım aparan gəmidə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları geri qaytarılacaq - RƏSMİ
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 21:37
Oktyabrın 8-də Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmidə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyəyə geri qayıtması nəzərdə tutulur.
Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə deyib.
O qeyd edib ki, saxlanılan şəxslər arasında olan 2 nəfər Azərbaycan vətəndaşı - Pərvin Əzimov və Orxan Səmədzadə ekipaj üzvləridir və onlar Türkiyədə çalışırlar.
"İsraildəki səfirliyimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində onların azad edilərək öz istəkləri əsasında Türkiyəyə geri qayıtması nəzərdə tutulur", - XİN rəsmisi bildirib.
Son xəbərlər
22:05
Ayxan Abbasov: "Fransa millisi ilə oyuna ciddi hazırlaşmışıq"Futbol
22:03
Kobaxidze Qəzza zolağında əldə olunan atəşkəs razılaşmasını alqışlayıbRegion
21:58
Foto
İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:45
Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıbDigər ölkələr
21:37
Qəzzaya yardım aparan gəmidə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları geri qaytarılacaq - RƏSMİXarici siyasət
21:25
Tramp: İsraillə HƏMAS arasında sülh planının imzalanması Misirdə keçiriləcəkDigər ölkələr
21:21
Foto
Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edibXarici siyasət
21:10
XİN başçısı: Azərbaycan MDB daxilində dialoqun tərəfdarıdırXarici siyasət
20:58
Foto