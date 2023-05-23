МИД: В Азербайджане нет армянских военнопленных, все они возвращены

Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях безвозмездно вернул в Армению захваченных во время войны военнопленных.

Что касается утверждений о наличии армянских военнопленных на территории Азербайджана, отметим, что Азербайджан во многих случаях безвозмездно вернул в Армению захваченных во время войны военнопленных.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на предвзятые заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

"Что касается группы армянских военнослужащих, посланных Арменией после войны с целью совершения военных провокаций на территории нашей страны, то армянскому руководству известно, что они не являются военнопленными. Несмотря на то, что Азербайджан, продемонстрировав добрую волю, вернул в Армению почти половину лиц из этой группы, армянская сторона отказывается вернуть сбившихся с пути и перешедших на территорию Армении двух азербайджанских военнослужащих, тем самым подрывая усилия по укреплению доверия", - говорится в сообщении МИД.