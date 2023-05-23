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МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении

МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении Если Армения выступает за мир в регионе, она должна положить конец вмешательствам.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 13:53
МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении

Если Армения выступает за мир в регионе, она должна положить конец вмешательствам.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана в ответ на необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе пресс-конференции с государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

"Поощрение Арменией отправки международной миссии на территорию Азербайджана, препятствование диалогу правительства Азербайджана с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, расценивается как вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Если Армения выступает за мир и спокойствие в регионе, она должна положить конец подобным вмешательствам", - заявили в МИД.

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