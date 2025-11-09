Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 10:04
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага

    Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем Государственного флага.

    Как передает Report, поздравление опубликовано на странице ведомства в соцсети Х.

    В публикации говорится: "С Днем Государственного флага, дорогой Азербайджан!".

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib

