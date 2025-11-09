Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on National Flag Day
Foreign policy
- 09 November, 2025
- 10:21
The Turkish Ministry of Foreign Affairs has shared a post on the occasion of Azerbaijan's National Flag Day, Report informs.
The post reads: "Happy November 9 - National Flag Day, Azerbaijan!"
Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/cqBI3rLtYZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 9, 2025
