Türkiyə XİN Azərbaycanı Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 09 noyabr, 2025
- 10:04
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, təbrik mesajı qurumun rəsmi media hesabında yayımlanıb.
Paylaşımda deyilir: "Can Azərbaycanın 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü mübarək olsun!"
Can Azerbaycan’ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü kutlu olsun! pic.twitter.com/cqBI3rLtYZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 9, 2025
