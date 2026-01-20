МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января

Министерство иностранных дел Турции почтило память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

"С глубоким уважением чтим память наших азербайджанских братьев, отдавших жизни 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.