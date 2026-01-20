МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 10:20
    Министерство иностранных дел Турции почтило память жертв трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.

    "С глубоким уважением чтим память наших азербайджанских братьев, отдавших жизни 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.

