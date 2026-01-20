МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 10:20
Министерство иностранных дел Турции почтило память жертв трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети X.
"С глубоким уважением чтим память наших азербайджанских братьев, отдавших жизни 20 января 1990 года во имя независимости Азербайджана", - говорится в публикации.
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın istiklali uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/4wD8ogJaW0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 20, 2026
