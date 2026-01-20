Türkiyə XİN 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib
- 20 yanvar, 2026
- 10:07
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət qurumunun "X" hesabında paylaşım edilib.
"1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımızı dərin hörmət və rəhmətlə anırıq", - məlumatda qeyd olunub.
20 Ocak 1990’da Can #Azerbaycan’ın istiklali uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/4wD8ogJaW0— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 20, 2026
