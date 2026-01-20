İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Türkiyə XİN 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:07
    Türkiyə XİN 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət qurumunun "X" hesabında paylaşım edilib.

    "1990-cı il yanvarın 20-də Azərbaycanın azadlığı uğrunda şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımızı dərin hörmət və rəhmətlə anırıq", - məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə XİN Qara Yanvar 20 Yanvar
    МИД Турции почтил память жертв трагедии 20 Января

