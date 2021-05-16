МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана

В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации

Демаркация и делимитация границы - это двусторонний вопрос, достаточно сложный и технический процесс. Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран в связи с ситуацией в регионе, направленную на снятие обострения напряженности. Мы считаем, что прежде чем делать какие-либо заявления по такой чувствительной теме, должны быть тщательно изучены все фундаментальные причины и вопросы.

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, как только на границе возникла напряженность, руководство Государственной пограничной службы Азербайджана немедленно направилось в регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. В настоящее время предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации.

"К сожалению, этот технический вопрос был раздут заявлениями провокационного характера и кампанией по очернению Азербайджана. Такой деструктивный подход служит только усилению напряженности. Очевидно, что неадекватные реакции и заявления провокационного характера со стороны Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос как политический инструмент неприемлемы", - отметила Л. Абдуллаева.

Официальный представитель МИД отметила, что Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональному сотрудничеству на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.