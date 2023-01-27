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МИД: Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируются

МИД: Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируются Сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуируются.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:41
МИД: Сотрудники посольства Азербайджана в Тегеране эвакуируются

Сотрудники посольства Азербайджана в Иране эвакуируются.

Как сообщает Report, об этом TRT Haber заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы самым решительным образом осуждаем это подлое нападение. Мы требуем, чтобы правительство Ирана предприняло необходимые шаги для выявления нападавшего. Каждое государство несет ответственность за обеспечение безопасности посольств в своей стране. Правительство Азербайджана планирует эвакуировать сотрудников посольства в Тегеране в кратчайшие сроки", - заявил представитель МИД Азербайджана.

Напомним, 27 января около 8:30 утра по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено вооруженное нападение. Террорист, вооружившись автоматическим оружием марки "Калашников", взорвал пост охраны и убил начальника службы охраны. Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Состояние раненых удовлетворительное.

Лицо, совершившее теракт, было задержано сотрудником посольства Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarını və onların ailə üzvlərini təxliyə edir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке MFA: Employees of Azerbaijani Embassy in Iran are being evacuated

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