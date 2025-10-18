МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с Азербайджаном

Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, об этом министерство иностранных дел Румынии написало на своей странице в соцсети Х.

"Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления независимости! Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами в важных инициативах по развитию связей, направленных на сближение Европы и Южного Кавказа", - говорится в публикации.