МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с Азербайджаном
- 18 октября, 2025
- 14:05
Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Как сообщает Report, об этом министерство иностранных дел Румынии написало на своей странице в соцсети Х.
"Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления независимости! Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами в важных инициативах по развитию связей, направленных на сближение Европы и Южного Кавказа", - говорится в публикации.
Congratulations to #Azerbaijan 🇦🇿 on the occasion of the Day of Restoration of Independence! Romania reaffirms its commitment to deepening the bilateral #StrategicPartnership and to accelerate the development of joint projects in all fields of common interest. RO 🇷🇴 and AZ 🇦🇿 are… pic.twitter.com/YTh5fuX0Nv— Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) October 18, 2025