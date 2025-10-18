Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 14:05
    МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с Азербайджаном

    Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

    Как сообщает Report, об этом министерство иностранных дел Румынии написало на своей странице в соцсети Х.

    "Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления независимости! Румыния подтверждает приверженность укреплению стратегического партнерства с Азербайджаном и намерено ускорить реализацию совместных проектов во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами в важных инициативах по развитию связей, направленных на сближение Европы и Южного Кавказа", - говорится в публикации.

