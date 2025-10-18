İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Rumıniya XİN: Buxarest Azərbaycanla birgə layihələrin reallaşdırılmasını sürətləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Rumıniya XİN: Buxarest Azərbaycanla birgə layihələrin reallaşdırılmasını sürətləndirmək niyyətindədir

    Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə sadiqliyini təsdiqləyir və qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə birgə layihələrin reallaşdırılmasını sürətləndirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edirik! Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə sadiqliyini təsdiqləyir və qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə birgə layihələrin reallaşdırılmasını sürətləndirməyi planlaşdırır. Rumıniya və Azərbaycan Avropa və Cənubi Qafqazı bir-birinə yaxınlaşdırmağı hədəfləyən vacib əlaqə təşəbbüslərində əsas tərəfdaşlardır", - paylaşımda qeyd olunub.

    МИД Румынии: Бухарест намерен ускорить реализацию совместных проектов с Азербайджаном

