МИД: Проект проармянского конгрессмена Криса Смита полностью носит антиазербайджанский характер и неприемлем

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Проект под названием "Акт демократии в Азербайджане", представленный председателем Хельсинкской комиссии США, конгрессменом Крисом Смитом, полностью носит антиазербайджанский характер и неприемлем".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что конгрессмен Крис Смит всегда отличался проармянской позицией и находился под влиянием армянского лобби в США.

Несмотря на утверждения о том, что документ был подготовлен в целях защиты национальной безопасности и экономических интересов США, авторы документа на самом деле пытаются бросить тень на успешное сотрудничество между Азербайджаном и США в таких сферах, как энергетическая безопасность, борьба с терроризмом, экономика и др.

В проекте документа, необоснованного никаким специальным расследованием и фактами, утверждается, что в Азербайджане нарушаются права человека и свобода прессы, лица, арестованные из-за преступных действий, представляются "политическими заключенными", что является целенаправленной предвзятостью. В проекте документа утверждения о нарушениях свободы вероисповедания не входят ни в какие рамки.

Проект еще раз доказывает, что основанная на воле народа независимая политика Азербайджана, расположенного в трудной геополитической зоне, играющего важную роль в таких стратегических проектах, как газопроводы Баку-Тбилиси-Карс, TAP/TANAP, восстановление Большого Шелкового пути, серьезно беспокоит определенные антиазербайджанские круги.

В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона, независимость судебной власти, фундаментальное право, защита свободы и свобода прессы.