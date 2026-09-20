МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

В Министерстве иностранных дел Пакистана поздравили Азербайджан по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Передаем самые искренние поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю Дня государственного суверенитета!" - говорится в публикации.