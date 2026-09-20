МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета
Внешняя политика
- 20 сентября, 2026
- 11:29
В Министерстве иностранных дел Пакистана поздравили Азербайджан по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.
"Передаем самые искренние поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю Дня государственного суверенитета!" - говорится в публикации.
🇵🇰🤝🇦🇿 Heartiest felicitations to the Government and people of the Republic of Azerbaijan on the occasion of their State Sovereignty Day! @AzerbaijanMFA@PakinAzerbaijan pic.twitter.com/mNGY3msxzM— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) September 20, 2026
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