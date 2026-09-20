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    МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 11:29
    МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    В Министерстве иностранных дел Пакистана поздравили Азербайджан по случаю 20 Сентября - Дня государственного суверенитета.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

    "Передаем самые искренние поздравления правительству и народу Азербайджана по случаю Дня государственного суверенитета!" - говорится в публикации.

    МИД Пакистана День государственного суверенитета
    Pakistan XİN Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününü təbrik edib
    Pakistan congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

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