Pakistan XİN Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününü təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2026
- 11:25
Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 20 Sentyabr- Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı Azərbaycana təbrik ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklər!", - paylaşımda qeyd olunub.
🇵🇰🤝🇦🇿 Heartiest felicitations to the Government and people of the Republic of Azerbaijan on the occasion of their State Sovereignty Day! @AzerbaijanMFA@PakinAzerbaijan pic.twitter.com/mNGY3msxzM— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) September 20, 2026
Son xəbərlər
14:50
Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıbHadisə
14:45
Foto
55 gün erməni əsirliyində olan Xocavənd sakini: Dövlət Himninin səsinə oyandımDaxili siyasət
14:32
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürübDigər ölkələr
14:24
Cud Bellinqem "Real"la müqaviləsinin müddətini uzatmağa yaxındırFutbol
14:23
Türkiyə MMN: Can Azərbaycanın sevinci sevincimiz, qüruru qürurumuzdurXarici siyasət
14:17
Yaponiya KXDR-in ballistik raket buraxdığını bildiribDigər ölkələr
14:08
Türkiyə Səfirliyi: Azərbaycanın suverenliyi uğrunda canlarından keçən bütün qardaşlarımızı yad edirikXarici siyasət
14:00
Məsim Məmmədov Çində səfərdədirXarici siyasət
14:00