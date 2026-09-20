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    Pakistan XİN Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününü təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 11:25
    Pakistan XİN Azərbaycanın Dövlət Suverenliyi Gününü təbrik edib

    Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) 20 Sentyabr- Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı Azərbaycana təbrik ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklər!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Pakistan XİN Dövlət Suverenliyi Günü
    МИД Пакистана поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета
    Pakistan congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

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