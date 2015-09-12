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    ​МИД: На данный момент выясняется, были ли среди пострадавших во время происшествия в Мекке граждане Азербайджана

    Хикмет Гаджиев: Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии и официальные госструктуры этой страны ведут совместную работу

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Посольство Азербайджана в Саудовской Аравии совместно с официальными госструктурами этой страны выясняет, были ли среди пострадавших во время происшествия в Мекке граждане Азербайджанской Республики".

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Хикмет Гаджиев.

    Отметим, что, согласно последним данным, число погибших в результате обрушения крана в Каабе увеличилось до 107 человек, 238 получили ранения. По информации, причиной падения крана высотой 50-55 метров стали сильные порывы ветра. Сейчас в Мекке совершается паломничество Умра.  

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