    МИД Литвы поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 14:35
    МИД Литвы поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Министерство иностранных дел Литвы (МИД) поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

    Как сообщает Report, внешнеполитическое ведомство разместило публикацию в соцсети X.

    "34 года с момента восстановления независимости Азербайджана, безусловно, стали настоящим путешествием! Поздравляем азербайджанский народ, желаем вам мира и благополучия" - отмечается в публикации.

