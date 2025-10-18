МИД Литвы поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

Как сообщает Report, внешнеполитическое ведомство разместило публикацию в соцсети X.

"34 года с момента восстановления независимости Азербайджана, безусловно, стали настоящим путешествием! Поздравляем азербайджанский народ, желаем вам мира и благополучия" - отмечается в публикации.