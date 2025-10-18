МИД Литвы поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Внешняя политика
- 18 октября, 2025
- 14:35
Министерство иностранных дел Литвы (МИД) поздравило Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.
Как сообщает Report, внешнеполитическое ведомство разместило публикацию в соцсети X.
"34 года с момента восстановления независимости Азербайджана, безусловно, стали настоящим путешествием! Поздравляем азербайджанский народ, желаем вам мира и благополучия" - отмечается в публикации.
34 years since Azerbaijan's Restoration of Independence have definitely been a journey! Congratulations to the people of 🇦🇿, may you thrive in peace and prosperity. pic.twitter.com/sqJNt11w37— Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) October 18, 2025
