Litva XİN: Azərbaycan xalqını təbrik edir, sülh və firavanlıq arzulayırıq
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 14:44
Litvanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, XİN "X" sosial şəbəkəsində bununla bağlı paylaşım edib.
"Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Gününüdən keçən 34 il şübhəsiz ki, əsl səyahət oldu! Azərbaycan xalqını təbrik edir, sizə sülh və firavanlıq arzulayırıq" - paylaşımda qeyd olunur.
34 years since Azerbaijan's Restoration of Independence have definitely been a journey! Congratulations to the people of 🇦🇿, may you thrive in peace and prosperity. pic.twitter.com/sqJNt11w37— Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) October 18, 2025
