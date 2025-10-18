İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Litva XİN: Azərbaycan xalqını təbrik edir, sülh və firavanlıq arzulayırıq

    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 14:44
    Litvanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, XİN "X" sosial şəbəkəsində bununla bağlı paylaşım edib.

    "Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Gününüdən keçən 34 il şübhəsiz ki, əsl səyahət oldu! Azərbaycan xalqını təbrik edir, sizə sülh və firavanlıq arzulayırıq" - paylaşımda qeyd olunur.

    Litva Azərbaycan Müstəqilliyin Bərpası Günü
    МИД Литвы поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

